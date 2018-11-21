Эрдоган обвинил в турецких протестах 2013 года спекулянта-миллиардера Джорджа Сороса

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил миллиардера Джорджа Сороса в финансировании протестов в стране в 2013 году. Об этом турецкий лидер заявил 21 ноября в Анкаре.

«Эти события финансировал один человек – известный венгерский еврей [Джордж] Сорос. Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства», – цитирует Эрдоган Anadolu.

Акции протеста, о которых говорил Эрдоган, прошли летом 2013 года на площади Таксим в Стамбуле. Демонстранты выступали против вырубки зелёной зоны и строительства торгового центра на её месте. Протестующих поддержали радикалы, начались столкновения с полицией. Были убитые и раненые.

Джордж Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние достигает 25 миллиардов долларов. Против Сороса настроено правительство Венгрии. Там убеждены, что фонд миллиардера "Открытое общество" финансирует деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в Европу.