«Черная пятница». Как не попасть на хитрость ретейлера

Продавцы заманивают клиентов на распродажу обещанием сумасшедших скидок. Но честный дисконт дают далеко не все. «Фонтанка» собрала лайфхаки, как в пылу покупательского азарта потратить деньги с максимальной выгодой.

Роман Пименов/Интерпресс

В прошлом году в ходе акции «Черная пятница» 20 млн россиян потратили более 30 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. В этом году ретейлеры снова готовятся сорвать большой куш. По прогнозу той же организации, в 2018 году выручки от распродажи вырастут почти на 60% по сравнению с прошлым годом — в основном за счет расширения географического охвата и увеличения числа участников. Сами продавцы тоже обещают быть щедрее, но признают, что торговля в убыток не входит в их планы, а слишком большие скидки — признак подделок и неликвида. «Фонтанка» узнала у сетей, к каким уловкам они прибегают, чтобы привлечь клиента и продать то, что нужно им, и как это использовать с максимальной выгодой.

1. Заранее определите, что и где вы хотите покупать

По оценке АКИТ, в этом году в акции «Черная пятница» примут участие более 5 тысяч магазинов. Причем распродажи проходят как в онлайне, так и офлайне. Узнать об участниках можно с помощью площадок-агрегаторов (например, b-friday.com и blackfridaysale.ru), а также на сайтах торговых центров.

У последних информация не всегда наглядна. К примеру, на странице ТРК «Галерея» можно найти список участников с указанием максимальных скидок. Другие, например, «Европолис», предлагают подписаться на рассылку, чтобы узнать о конкретных предложениях. По словам продавцов, с точки зрения выгоды разницы между онлайном и офлайном нет — размер скидки во всех каналах одинаков. Но в Интернете, как правило, шире ассортимент, а значит больше выбор. С другой стороны, в офлайне больше шансов купить понравившуюся вещь наверняка: сайт может позволить оформить покупку, когда на складе запас уже кончится, в итоге ретейлер отменит заказ.

2. Не ждите пятницы, но…

Официальный старт Черной пятницы — 23 ноября. Но многие игроки уже вовсю торгуют со скидками. К примеру, «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили распродажу уже во вторник 20 ноября, одежный ретейлер Concept Club – 21 ноября, «Ситилинк» и вовсе 15-го. «По сути у нас не «Черная пятница», а целая «Черная неделя», а у кого-то и «Черный месяц», – говорит коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина. Некоторые ретейлеры, участвовавшие в китайском аналоге «Черной пятницы», «Дне холостяка» 11 ноября, так и продолжили торговать со скидками, поскольку смена ценников – довольно трудоемкий процесс. Но в сознании покупателей пятница — это пятница, поэтому онлайн-ретейлеры большого наплыва ждут именно 23 ноября, а торговые центры — в выходные 24-25. Так что, если вы хотите совершить покупку с бОльшим комфортом, и не прийти к шапочному разбору, имеет смысл наведаться в магазин уже сейчас.

3. Ждите пятницы

Но если нужного товара не оказалось или скидки на него нет — не спешите искать замену. Иногда ретейлеры в первую очередь распродают самые непопулярные позиции, а «хиты» оставляют на сладкое. «Мы начали акцию на прошлой неделе, чтобы «разогреть покупателей», но пока скидки доступны только для ограниченного ассортимента. В саму «Черную пятницу» спецпредложений будет больше в разы», – говорит директор розничной сети «Ситилинк» Александр Лозовский.

4. Как найти максимальную скидку

Торговать в убыток ретейлеры не стремятся. А главная цель любой распродажи — избавиться от залежавшихся товаров и освободить места для новых партий. Поэтому максимальных скидок следует ждать на наименее популярные позиции или прошлогодние коллекции. Зато меньший дисконт может оказаться более выгодным предложением. «Обычно мы и так распродаем предыдущий сезон со скидкой в 50%, в рамках «Черной пятницы» даём еще 15%. А вот скидка на новую коллекцию составляет максимум 30%», – говорит Анна Сироткина.

Продавцы электроники предлагают с максимальным дисконтом в основном аксессуары (на них самая большая наценка) и бренды второго эшелона. На А-бренды скидка обычно не превышает 15-25%, говорит представитель «Настоящей Черной Пятницы» (платформа b-friday.com) Мария Комендантова. «Так что купить iPhone со скидкой 50% у вас вряд ли получится», – признает она. На сайте «М.Видео» 21 ноября смартфоны от Apple вообще не участвуют в распродаже, а среди брендов первого эшелона только один бренд — Samsung. Но если бренд техники и свежесть коллекции для вас не принципиальны, шанс сэкономить есть.

5. Примерьте и отложите товар заранее

Продавать самые популярные модели со скидками ретейлеры не стремятся. Но нередко все же выставляют хиты на распродажу, чтобы завлечь покупателей. Распространенная уловка — дать дисконт лишь на ограниченную партию, а затем продавать по полной цене. Агрегаторы борются с этим явлением, но не всегда успевают вовремя. Чтобы оказаться в первых рядах покупателей, лучше сразу положить нужную позицию в корзину и сделать заказ, как только отобразится скидка. При покупке одежды ретейлеры рекомендуют примерять вещи заранее, чтобы в день распродажи не стоять в очереди в примерочной, а купить сразу или заказать онлайн. Но не забудьте внимательно прочитать условия доставки — не превысит ли ее стоимость выгоду от скидки, а также не навязывает ли магазин приобретение страховки или другого дополнительного сервиса.

6. Проверьте скидки на честность

Пользуясь ажиотажем, ретейлеры стремятся искусственно завысить скидку, а то и вовсе продать товар дороже, чем до акции. Организаторы площадок-распродаж уверяют, что проводят выборочные проверки честности скидок и таких жалоб становится все меньше. Но сравнить нынешнюю стоимость с той, что была, к примеру, за неделю до акции, часто невозможно. Под распродажу создаются отдельные страницы, в итоге сопоставить их с сохраненной версией через сайты вроде web-arhive.ru нельзя, говорит представитель портала Price.ru Мария Богданчикова. Проверить честность у офлайн-ретейлеров тем более проблематично. В этом случае эксперты советуют заранее положить товар в корзину и сделать принтскрин, чтобы потом посмотреть, как изменилась начальная цена.

7. Используйте ценомеры

Другой способ проверить честность скидки — посмотреть рекомендованные цены на сайте вендора. Также на помощь могут прийти площадки-ценомеры. Если кто-то из ретейлеров сильно выбьется из рынка, его сравнение с конкурентами это покажет, говорит Александр Лозовский. Но в выборку агрегаторов могут попасть «серые магазины», у которых цена заведомо ниже. Кроме того, ретейлеры научились обходить и этот барьер. Нередко производители делают для крупных ретейлеров эксклюзивные линейки, чуть меняя характеристики, говорит Александр Лозовский. Поскольку это уже другой продукт, сравнить стоимость напрямую не получится — придется вводить название марки и искать сходные модели.

8. Проверяйте, кому вы платите

Заработать во время «Черной пятницы» стремятся не только ретейлеры, но и мошенники.

Чтобы не попасться на уловку злоумышленников, маскирующихся под известный магазин, стоит перепроверять адрес платежного шлюза в строке браузера: он должен начинаться с https, что гарантирует передачу данных по защищенному протоколу.

9. Если передумали — возвращайте

Если вы осознали, что в пылу распродажи потратили больше, чем планировали, или в соседнем магазине цена ниже, чем в Интернете со скидкой, вы можете вернуть деньги: правила отказа от купленного по акции товара ничем не отличаются от обычной покупки. «Заявляя обратное, магазины нарушают действующее законодательство», – комментирует Мария Комендантова. Если ваша вещь не входит в список невозвратных и если у нее не была нарушена упаковка, вернуть ее можно в течение 14 дней. Но претендовать можно на возмещение той суммы, которую вы заплатили, а не полной цены.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»