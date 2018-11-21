Смольный снес летнее кафе на севере Петербурга. Оно простояло до первого снега

Комитет по контролю за имуществом демонтировал летнее кафе «Шашлык на углях» на улице Руставели.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, объект, которым управляла индивидуальный предприниматель Джалилова Г.И., занял сразу три земельных участка и все незаконно. Причем один из них город сдал для размещения торгового павильона ООО «Редут», второй — для автостоянки обществу автомобилистов «Финляндский округ», а третий не имел договора вовсе. Просьбу освободить территорию владельцы «Шашлыка на углях» проигнорировали.

Теперь им придется оплатить штраф в размере 75 тысяч рублей и возместить городу расходы на демонтаж.