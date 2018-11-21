Смольный проверит, как предприниматели платят за аренду городского имущества

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга проведет проверку пользования предпринимателями городской недвижимостью. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 21 ноября.

В частности, проверять платежные документы будут по аренде в рамках реализации инвестиционных проектов и по договорам на размещение нестационарных торговых объектов, договорам аренды объектов нежилого фонда и земельных участков.

«При выявлении расхождений данных о сумме, отраженной в акте сверки задолженности, предприниматель сможет инициировать проведение с ним дополнительной индивидуальной работы по проверке и подтверждению исполнения им платежных обязательств по договору для снятия возникших разногласий», – заявили в КИО.

В комитете подчеркнули, что предприниматели могут проверить наличие или отсутствие задолженности по договору и самостоятельно, в онлайн-режиме на сайте Фонда имущества Санкт-Петербурга.

По данным комитета, за 9 месяцев 2018 года чиновники КИО направили бизнесменам 4410 претензий с требованием уплаты задолженности на сумму 8,3 млрд рублей. По ранее направленным претензиям предъявлено 923 иска о взыскании задолженности и расторжении договоров на 4,2 млрд рублей. Споры по взысканию еще 1,9 млрд рублей находятся на стадии рассмотрения судов Санкт-Петербурга различных инстанций.