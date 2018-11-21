Госдума собирается оправдать ввод советских войск в Афганистан. Депутаты СССР 1989 года этот шаг осудили

Госдума одобрила проект постановления о пересмотре решения Съезда народных депутатов СССР, осудившего ввод советских войск в Афганистан. В документе, опубликованном 21 ноября на сайте Госдумы, говорится, что ранее вынесенное решение не соответствует «принципам исторической справедливости».

Коммунист Николай Харитонов, представляя проект, отметил, что формулировка, которую в 1989 году использовали народные депутаты, неуместна. Тогда они утверждали, что ввод войск «заслуживает морального и политического осуждения».

Харитонов сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

Пересмотреть политическую оценку афганскому конфликту и участию советской армии в нём предложила в ноябре «Единая Россия». Первый замглавы ветеранской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин отметил, что для исторической памяти россиян важна «справедливая политическая оценка афганской войны».