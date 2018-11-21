Президент Сербии созвал заседание Совбеза в связи с введением пошлин со стороны Косова

Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с демаршем непризнанного Косово, которое ввело 100-процентные пошлины на сербские товары. Об этом сообщило 21 ноября агентство ТАНЮГ со ссылкой на пресс-службу администрации сербского лидера.

Сообщается, что заседание Совбеза пройдет после встреч президента с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии.

Ранее в среду стало известно о том, что правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября ввело таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии. Об этом сообщил косовский премьер Рамуш Харадинай в Facebook. Аналогиччное решение принято и в отношении товаров из Боснии и Герцеговины.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.