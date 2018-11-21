«От слов к делу» и «Депрессия отменяется»: администрация губернатора Петербурга за 650 тыс. рублей покупает доступ к электронной литературе

Администрация губернатора Санкт-Петербурга объявила аукцион: лотом является доступ к электронным версиям книжных изданий «для обеспечения нужд Санкт-Петербурга». За 650 тысяч рублей чиновники хотят получить возможность на протяжении 2019 года иметь в своем распоряжении 790 электронных книг. Информация об этом 21 ноября размещена на сайте госзакупок.

Как следует из задания, подрядчик должен предоставить для 1000 пользователей доступ к небольшой электронной библиотеке. Из 790 книг 60 наименований должны быть представлены в аудиоформате. Примечательно и то, что в конце каждого месяца поставщик должен предоставлять отчет, где расскажет, какой пользователь скачал ту или иную книгу.

Среди списка литературы можно обнаружить такие книги, как «Покажи свою работу», «Ешь правильно, беги быстро», «Почему Америка и Россия не слышат друг друга». Экономическая литература представлена наименованиями «Как устроена экономика» и «Юный инвестор». В списке нашлась и психологическая литература: «Депрессия отменяется», «Эмоциональный интеллект в бизнесе» и другие. Большую часть необходимых чиновникам книг из этой закупки можно отнести к категории книг, направленных на личностный рост, например «ИКЕА: собери свою мечту», «Бери и делай» и тому подобная литература.

«Фонтанка» не раз писала о специфичных литературных предпочтениях администрации губернатора. Ранее чиновники заказали за 158 тысяч 190 книг, среди которых были сборники цитат Путина, Сталина и Карла Маркса.