Минфин России предложил лицензировать скупку ювелирных изделий

Министерство финансов РФ разработало законопроект, которым предлагается ввести лицензирование на скупку у физических лиц ювелирных изделий и производство драгоценных металлов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 21 ноября.

«Предлагается дополнить перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, <…> обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и производством драгоценных металлов; скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, а также лома таких изделий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В российском Минфине считают, что лицензирование этих видов деятельности позволит сократить число правонарушений, связанных с незаконным возмещением и уклонением от уплаты НДС. Полномочиями на осуществление лицензирования предлагается наделить Пробирную палату России.

Минфин России также предлагает ввести административный штраф за нарушение лицензионных требований для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – в размере от 60 до 80 тысяч рублей.