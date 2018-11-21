Косово ввело 100%-ную пошлину на продукцию из Сербии

Правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября ввело таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, сообщил косовский премьер Рамуш Харадинай в Facebook.

"Правительство (самопровозглашенного. – Прим. ред.) Косово на сегодняшнем заседании приняло решение о принятии 100%-ной пошлины в отношении импортных товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины", — написал Харадинай в соцсети и приложил фотографию, на которой члены кабмина голосуют практически единогласно.

"Кроме того, правительство страны, министерство торговли и промышленности и все соответствующие учреждения в целях предотвращения их импорта и потенциального доступа запрещает поставку на рынок всех продуктов, которые не маркированы официальным и конституционным лейблом республики Косово", — отметил глава кабмина самопровозглшенной республики.

Ранее в ноябре Приштина ввела таможенный сбор в размере 10% на товары сербского производства, что вызвало негодование Белграда. Сербские власти отмечают, что подобные шаги нарушают соглашение стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA).

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.