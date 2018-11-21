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Общество
21.11.2018 18:14
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Украинских чиновников обвинили в принуждении священников УПЦ принять участие в объединительном соборе

Священнослужители Нежинской епархии Украинской православной церкви пожаловались на давление местной администрации, требовавшей войти в неканоническую церковь, которая планирует так называемый объединительный собор.

«В понедельник пришли человек 10 в наше нежинское епархиальное управление. Они назвались представителями общественности, но большинство из них занимали государственные должности… Они с криками окружили наших сотрудников нашего епархиального управления, они обвиняли их в разных грехах, абсолютно необоснованные обвинения. Хотели заставить наших прихожан перейти в так называемую единую церковь, которой еще нет и непонятно будет ли вообще», – цитирует 21 ноября секретаря Нежинской епархии Валерия Дашко РИА Новости со ссылкой на его комментарий телеканалу «112 Украина».

По его словам, нападавшие обвинили священников в отсутствии патриотизма и поддержке братоубийственной войны. В епархии решили не обращаться в полицию.

Ранее в Украинской православной церкви Московского патриархата пожаловались на принуждение к участию в объединительном соборе церквей.

Напомним, что Константинопольский патриархат пообещал объявить дату проведения объединительного собора до конца декабря. В РПЦ мероприятие уже назвали «канонически ничтожным сборищем». Ранее управделами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний предупредил, что посещение собора станет поводом для дисциплинированного взыскания. По его словам, это связано с нарушением канонических правил и решений Украинской православной церкви. Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что украинцы поддерживают создание поместной церкви и столетиями ждали ее появления.

Справка:

Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.

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