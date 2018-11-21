Нижегородка не смогла улететь в Анталию из Пулково, потому что напилась и устроила дебош в самолёте

Сотрудникам транспортной полиции пришлось снимать с авиарейса женщину, которая выпила и потеряла контроль над собой. 21 ноября ведомство возбудило уголовное дело в отношении дебоширки, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошёл в понедельник. Диспетчер аэропорта сообщил правоохранителям, что на борту самолёта, готовящегося к вылету в Анталию, находится пассажирка, которая уже начала отдыхать, причём активно. Перед взлётом она вела себя агрессивно, ругалась как сапожник и отказывалась выполнять требования стюардесс.

В итоге 32-летняя дама родом из Нижнего Новгорода в Турцию так и не улетела. Она была доставлена в линейный отдел МВД России в Пулково. От медосвидетельствования отказалась. 21 ноября стало известно о том, что в отношении нижегородки возбуждено дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.