В Крыму отчитались о рекордном количестве туристов

С начала 2018-го на полуострове отдохнуло более 6,4 миллиона человек, что почти на 30% больше, чем годом ранее.

«На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – заявил 21 ноября региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко.

По его словам, от туристов бюджет Крыма получил 2141,19 миллиона рублей, что превышает прошлогодний результат на 30%.

Важным для отрасли стало и развитие инфраструктуры. «Развитие транспортных связей с полуостровом – открытие моста через Керченский прилив и ввод нового пассажирского терминала в аэропорту города Симферополя, вместе с предпринятыми мерами по повышению туристской привлекательности региона привели к резкому росту спроса на отдых в Крыму и росту турпотока на 30%», – говорится в заявлении.

Волченко также отметил, что в 2018-м около более 1 миллиона путешественников прибыли через границу с Украиной, что на 16% больше, чем в прошлом году.