Два «КамАЗа» и рабочие упали в реку и получили травмы после обрушения моста в Воронежской области

Автомобильный мост обрушился днём 21 ноября в Воронежской области. По предварительным данным, конструкция не выдержала веса двух гружёных «КамАЗов».

Инцидент произошёл в Терновском районе, недалеко от села Братки. Два полных грузовика проезжали по ремонтируемому мосту через реку Савала около четырёх часов.

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — сообщили в региональном управлении МВД. По информации правоохранителей, пострадали водители грузовиков и четверо рабочих, работавших на мосту.

По данному факту проводится проверка.