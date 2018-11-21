Именем Егора Летова назвали жуков пилоусов

Новый вид жуков семейства пилоусов, который был обнаружен на севере Вьетнама 42 года назад, назвали в честь российского музыканта – лидера группы "Гражданская Оборона" Егора Летова. Статью об этом публикует журнал Zootaxa.

Увековечить имя легендарного контркультурного российского творца решил российский энтомолог из Института биологии внутренних вод имени Папанина Алексей Сажнев. Он описал новый вид пилоусов. Длина жука "Егор Летов" всего 3,2 – 3,3 миллиметра. Он светло-коричневой окраски, со светло-желтыми пятнами на спине. Как уточняет портал "nplus1", самцы и самки жука "Летова" внешне очень похожи друг на друга. Энтомолог определил новый вид по форме гениталий самца и узорам на надкрыльях. Точное научное название животного – Augyles Letovi.

Пилоусы – водные насекомые, которые обитают по всей Земле, кроме Антарктиды. Энтомологам уже известно около 370 видов этих насекомых. Большая их часть обитает в тропиках. Как правило, пилоусы селятся по берегам озер, ручьев и рек, живут в тоннелях, которые копают себе сами в песке или почве.

Ранее Минкульт России отказался поддержать инициативу по присвоению омскому аэропорту имени Егора Летова. Между министром Владимиром Мединским и ценителями творчества лидера "Гражданской Обороны" разгорелась заочная полемика с упрёками в маргинальности. После этого один из популярных ресурсов по поиску билетов на самолёты стал выдавать по запросу "Егор Летов" аэропорт города Омска.

В 2016 году сообщалось об обнаружении в Европе плоского червя паразита Obama Nungara. СМИ сообщали о связи названия с тогдашним президентом США Бараком Обамой. Однако на самом деле имя животному было дано от двух слов бразильского племени тупи «лист» (oba) и «животное» (ma).