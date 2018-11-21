Метрополитен ищет подрядчика, который за 21,4 млн рублей готов следить за исправностью видеокамер на 37 станциях

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика технического сопровождения интеллектуальной системы видеонаблюдения на 37 станциях городской подземки. Начальная цена контракта составляет 21,4 млн рублей. Соответствующий аукцион предприятие объявило 21 ноября.

Согласно техзаданию, он должен будет проверить и проанализировать работу уже установленного оборудования, а также вести мониторинг исправности работы системы. В случае сбоя или аварии его обяжут приступить к устранению неполадок не более, чем через 3 часа. Оказывать услуги по сопровождению системы видеоконтроля предстоит с января 2019 года по декабрь 2021 года.

«Метрополитен» принимает заявки до 29 ноября, а победителя выберут 10 декабря 2018 года. Ранее предприятие объявило тендер на закупку 29 детекторов, определяющих наличие у пассажира взрывчатки. Каждое устройство стоит чуть меньше 1 млн рублей.