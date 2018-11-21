Посольство РФ в Великобритании: Намерения Соединённого Королевства нарастить военное присутствие на Украине противоречит минским договорённостям

Планы Великобритании расширить военное присутствие на Украине идёт вразрез с минскими договорённостями. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне 21 ноября.

«Данное решение идет вразрез с императивом урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений, чему на словах привержен официальный Лондон. Вместо того, чтобы оказывать посильное давление на Киев, который продолжает игнорировать пакет мер по имплементации минских соглашений, делая ставку на силовое решение конфликта и отказываясь вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, правительство Великобритании всячески потворствует этой линии и, как очевидно из высказываний Уильямсона, даже поощряет украинские власти продолжать военные действия против своего народа", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Дипломаты также отметили, что, по официальной информации, британские военные обучают украинцев, участвующих в военной операции на востоке страны.

«Наращивание британского военного присутствия, пусть и символическое, может только усугубить ситуацию и никак не способствует мирному урегулированию. В более широком плане такие шаги Лондона вписываются в общую линию НАТО на усиление присутствия своих военнослужащих на Украине вкупе с повышенной активностью стран альянса в Черном море, а это не может не вызывать неприятия», — отметили в посольстве РФ.

21 ноября глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о наращивании военного присутствия на Украине.

Вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ею было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако по сей день стороны периодически обстреливают позиции друг друга.