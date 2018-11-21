Смольный откажется от строительства апарт-отелей в Петербурге после скандала со стройкой на Смоленке

Петербургские парламентарии потребовали от чиновников вмешательства в строительство жилищного комплекса на Смоленке, в месте, где жители хотели бы видеть парк. В ответ вице-губернатор Игорь Албин сообщил о намерении города впредь отказаться от постройки апарт-отелей.

Обсуждение прошло в Законодательном собрании 21 ноября в рамках утверждения поправок в Генеральный план Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент "Фонтанки". Справедливоросс Алексей Ковалев обратил внимание на то, что вместо гостиничного комплекса на Смоленке будут строить апарт-отель. "При том, что мне отвечает глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, ссылаясь на данные Госстройнадзора: апарт-отеля там нет. А на сайте у них висят объявления о продаже жилых площадей, сейчас они на сайте кухню закрасили, но оставили санузел. Получается, что либо застройщик обманывает покупателей, либо нас обманывает Госстройнадзор", – заявил депутат. По словам Ковалева, его коллеги и он неоднократно обращались к врио губернатора Александру Беглову с просьбой организовать встречу депутатов и градоначальника по этому вопросу.

В ответ вице-губернатор Игорь Албин заявил, что город намерен отказаться от строительства апарт-отелей, чтобы избежать проблем обеспечения жителей социальной инфраструктурой. По его словам, на данный момент в Смольном по поручению Александра Беглова проводят инвентаризацию существующих подобных проектов. Также Албин добавил, что в рамках подготовки поправок в Генеральный план чиновники исходили из необходимости создания "зеленого пояса" вокруг города.

Помимо вопросов о строительстве на Смоленке депутаты обратили внимание на то, что законопроект об изменениях в Генеральный план был внесен в городской парламент всего 10 дней назад. По словам главы комиссии по городскому хозяйству Сергея Никешина, в самом документе много некорректных правок. Например, когда на публичных слушаниях жители просят установить рекреационную зону, а в итоге в проекте записывают ее как деловую, или когда инфраструктурный объект вовсе пропадает из Генплана. Также, по словам Никешина, не все изменения подкреплены документами, которые обосновывают необходимость установления той или иной зоны застройки.

Согласно сообщению Албина, поправки в Генплан предполагают постройку 12 – 14 млн кв. метров жилья, увеличение производственных зон на 79,7 га в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Московском районах, а также увеличение зеленых зон и лесов на территории города.