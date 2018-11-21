"Шикарно!" Трамп похвалил саудитов за обвал мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть является положительным явлением, и поблагодарил за эту тенденцию власти Саудовской Аравии.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены. – Прим. ИФ) еще!" – написал он на своей странице в "Твиттере" 21 ноября.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.

В среду цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи. На торгах во вторник цена нефти Brent рухнула на $ 4,26 (6,38%) и составляла на закрытие $ 62,53 за баррель, цена фьючерса WTI упала на $ 3,77 (6,59%), завершив торги на отметке $ 53,43 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали более ранние заявления Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.