"Шикарно!" Трамп похвалил саудитов за обвал мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть является положительным явлением, и поблагодарил за эту тенденцию власти Саудовской Аравии.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены. – Прим. ИФ) еще!" – написал он на своей странице в "Твиттере" 21 ноября.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.