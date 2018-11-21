Впервые в истории Финляндии женщина будет командовать эскадрильей истребителей
Женщина впервые в истории Финляндии возглавит эскадрилью ВВС. Командующим эскадрильей истребителей в Карельском подразделении ВВС с начала 2019 года назначена подполковник Инка Нисканен, сообщает Yle.
44-летняя Инка Нисканен — лётчик-истребитель, работает инструктором в Академии обороны в Хельсинки и преподаёт дисциплину «Ведение воздушного боя». За всю историю Сил обороны Финляндии она самый высокопоставленный офицер-женщина.
В зависимости от ситуации эскадрилья истребителей, которой будет командовать Нисканен, состоит из 50 – 100 человек и 20 – 25 самолётов.
Справка:
Женщины получили возможность проходить в добровольном порядке службу в Вооруженных силах Финляндии в 1995 году. В последние годы число желающих пойти в армию растёт. В этом году заявки подали 1,5 тысячи женщин. Для сравнения: в 2015 году службу прошли около 800 представительниц прекрасного пола. С 1995 года более 8100 женщин были подготовлены для резерва. В последние годы примерно две трети из них получили образование для руководящих кадров.
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