Впервые в истории Финляндии женщина будет командовать эскадрильей истребителей

Женщина впервые в истории Финляндии возглавит эскадрилью ВВС. Командующим эскадрильей истребителей в Карельском подразделении ВВС с начала 2019 года назначена подполковник Инка Нисканен, сообщает Yle.

44-летняя Инка Нисканен — лётчик-истребитель, работает инструктором в Академии обороны в Хельсинки и преподаёт дисциплину «Ведение воздушного боя». За всю историю Сил обороны Финляндии она самый высокопоставленный офицер-женщина.

В зависимости от ситуации эскадрилья истребителей, которой будет командовать Нисканен, состоит из 50 – 100 человек и 20 – 25 самолётов.