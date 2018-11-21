Удаление корня. Пётр Порошенко внёс законопроект о переименовании Днепропетровской области

Президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Законопроект он внёс 21 ноября в Верховную раду, о чём сообщает сайт лидера государства.

«Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского», — заявил Порошенко.

По его оценкам, за поправки в конституцию, которые предполагает законопроект, проголосует абсолютное большинство депутатов.

В документе сказано, что регион должен быть переименован в соответствии с украинским законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов и запрете пропаганды их символики. Днепропетровская область отчасти названа так в честь Григория Петровского, революционера и председателя ЦИК УССР. На сайте президента Украины говорится, что Петровский был причастен к голодомору 1932—1933 годов.

Днепропетровскую область уже предлагал переименовать в апреле парламентарий Андрей Денисенко. Он вынес на рассмотрение альтернативный вариант названия – Сичеславская область. 20 ноября Верховная рада отклонила его.

В 2015 году Совет Украины принял пакет законов о декоммунизации. В 2016-м были переименованы 74 населенных пункта в Донбассе. Также было принято решение о переименовании Днепропетровска в Днепр.