Программа ГЛОНАСС закончится в 2021 году

Российская навигационная система через два года войдет в проект «Сфера», который летом анонсировал президент.

«С 2021 года Федеральная целевая программа ГЛОНАСС заканчивается, и мы считаем, что будет принята программа «Сфера», куда войдут навигация, связь, дистанционное зондирование Земли», – цитирует 21 ноября заместителя генерального директора «Роскосмоса» Юрия Урличича ТАСС.

По его словам, ГЛОНАСС через несколько лет будет предоставлять услуги высокоточной навигации, которая станет возможной благодаря шести новым спутникам. В своем выступлении на конгрессе «ЭРА ГЛОНАСС» Урличич отметил, что российские разработки приблизят использование интеллектуальных транспортных систем.

Замглавы государственной корпорации уверен, что добиться этого можно только при частно-государственном партнерстве, а также сотрудничестве с другими странами. Однако основой для программы станет космическая отрасль России.

Напомним, что о проекте «Сфера» во время «Прямой линии» 7 июня рассказал президент Владимир Путин. По его словам, Россия собирается запустить около 600 спутников связи и дистанционного зондирования. Чуть позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил, что полномасштабное развертывание «Сферы» произойдет уже в 2022 году.