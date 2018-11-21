СМИ: Россиянин планировал теракт в Норвегии

Полиция королевства настаивает, что молодой человек готовил террористический акт в Осло. Теперь ему грозит депортация из-за угрозы национальной безопасности. Об этом 21 ноября сообщает издание Verdens Gang со ссылкой на полицию безопасности страны.

Молодого человека, которого в СМИ называют N.N., задержали еще в апреле 2017 года. У него нашли бомбу малой мощности, с помощью которой, как настаивал прокурор, он и хотел устроить теракт. Россиянин признал, что собрал взрывное устройство, но отрицал желание привести его в действие в людном месте. Следствие, в свою очередь, считает, что молодой человек увлекался радикальными идеями. Полицейская служба безопасности также располагает данными о том, что он намеревался использовать свой Volkswagen для преступной деятельности, что сам юноша отрицает.

Тогда ему было 17 лет, поэтому он получил год условно. В сентябре 2018-го Верховный суд королевства сократил срок до 10 месяцев. В тот же месяц его задержали, поскольку полиция безопасности решила добиваться его экстрадиции на родину. При этом сам молодой человек отказался покинуть страну из-за опасений за свою жизнь в России.

«Похоже, что N.N. <...> контактировал с экстремистской исламской средой в Осло», – говорится в заявлении службы безопасности, которая считает, что он «представляет угрозу базовым национальным интересам» Норвегии.

Молодой человек, по данным СМИ, прибыл в королевство в 2010 году как беженец из одной из республик Северного Кавказа в составе РФ. У него имеется постоянный ВНЖ в Норвегии.