Группа «Эталон» построила новый детский сад в Московском районе Санкт-Петербурга

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.

Новый детский сад сможет принять 220 воспитанников. Тут расположены уютные игровые и спальные комнаты, бассейн, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский и методический кабинеты. Сад рассчитан на 11 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

В здании детского сада полностью завершены все отделочные и монтажные работы. Во дворе установлены игровые площадки для различных возрастных групп и малые архитектурные формы. Специалисты также высадили газоны, посадили деревья и кустарники.

Само здание детского сада является ярким примером бережного отношения застройщика к наследию прошлого. Архитектура строится на гармоничном сочетании восстановленных исторических и современных построек. Детский сад создавался по индивидуальному авторскому проекту.

Раньше на месте детского сада находился один из краснокирпичных корпусов Санкт-Петербургского Вагоностроительного Завода, построенного в 1897-1899 годах по проекту архитектора Николая Архангельского. В процессе проектирования нового детского сада специалисты включили старые стены завода в новые объемы и предложили сделать историческое здание частью современного. Благодаря усилиям компании «Эталон ЛенСпецСМУ» и подрядных организаций идея получила воплощение. Строители восстановили старое кирпичное здание и построили два совершенно новых корпуса. Фасады, обращенные к сохранившимся историческим зданиям вдоль Московского проспекта, передают характер, масштаб и атмосферу периода застройки места. Фасады, обращенные на новые жилые дома, напротив, подчеркивают современность построенного детского сада.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Московские ворота» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/