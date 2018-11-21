Новый трамвайный завод Stadler может появиться в промзоне «Марьино»

Завод по производству подвижного состава для наземного электротранспорта и метро может появиться в промзоне Марьино. Предполагаемый инвестор — компания Stadler, которая поставляла вагоны для «Чижика».

О возможной локации производства «Фонтанке» 21 ноября рассказал вице-губернатор Игорь Албин. По его словам, вопрос будет обсуждаться на совещании у врио губернатора Александра Беглова. В ООО «Штадлер», которое представляет интересы производителя в России, воздержались от уточнений, но подтвердили, что как вариант рассматривается так называемый офсетный договор: согласно этой форме, инвестор вкладывается в производство, а город гарантирует закупку продукции.

Напомним, ранее появилась информация о совещании в Смольном, где обсуждались параметры производства. Предполагается, что площадь нового предприятия составит около 22,5 тысяч квадратных метров. При нем планируется появление научного и кадрового центров на базе профильных высших и средних учебных заведений. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в сумму от 1 до 2,1 млрд рублей. Мощность завода – до 100 трамвайных вагонов в год. Возможно расширение производства за счет вагонов метро, а также железнодорожных — преимущественно на экспорт.

Среди требований к проекту – уровень локализации производства не менее 70 – 80%. Деятельность завода позволит создать от 350 до 700 рабочих мест и до пяти рабочих мест в смежных отраслях на каждое, созданное на заводе. Начать производство планируется в 2021 году.

Об интересе со стороны Stadler «Фонтанка» писала ранее. Компания поставляла подвижной состав для трамвайной сети Красногвардейского района в рамках проекта «Чижик».