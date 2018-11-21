Росгвардия заявила, что будет применять лазеры против террористов, а не оппозиционеров

Закупаемый Росгвардией лазер будут применять при контртеррористических операциях, а не на митингах, заявил советник главы ведомства Валерий Грибакин.

«Мы подтверждаем, что проводим такую закупку, – прокомментировал он в эфире радиостанции «Говорит Москва» днем 21 ноября. – Мы удивлены «лазерным шоу», которое устроили некоторые СМИ по поводу этой информации. Оборудование не является оружием. Оно предназначено только для установки акустических и иных устройств при проведении контртеррористических операций».

Грибакин объяснил журналистам принцип действия лазерных установок на машинах: там есть звуковой и световой сигнал. Тонкий световой сигнал, направляемый в помещение, может дезориентировать террористов, а широкий – ослеплять.

Две «Газели» обошлись Росгвардии в 65,2 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. Контракт с ведомством заключила ООО «АСБ Плюс». Ранее журналисты предположили, что гвардейцы будут применять оборудование на акциях протеста.

Комментируя новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о назначении лазеров.

«Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии. Все-таки это вопрос, который касается этого ведомства», – сказал представитель Кремля.