Налить тэллы и тэж под звуки масинко: зачем стоит лететь в Эфиопию

Первая ассоциация у большинства россиян при упоминании Эфиопии – Пушкин. Как оказалось, у эфиопов с Россией - он же. Но у нас с бывшей Абиссинией еще много общего.

Владимир Мединский и Хирут Кассау//предоставлено Министерством культуры и туризма Федеративной Демократической Республики Эфиопия

Министр культуры и туризма Эфиопии госпожа Хирут Кассау, хрупкая дама в расшитом национальным орнаментом костюме, экзотически выглядит посреди интерьеров пятизвездочной «Европы». Первые впечатления от Петербурга: « У вас так красиво, но так холодно». Министр рассказала «Фонтанке», почему нужно побывать в ее стране.

– Госпожа Кассау, расскажите о цели своего визита в Россию.

– Я участвую в VII Петербургском международном культурном форуме, но цель моя шире, чем просто участие, – я приехала, чтобы познакомиться с ситуацией в культуре не только в России, но и в глобальном отношении. Хочу узнать, насколько она сегодня определяет ход развития человечества, изучить импульсы в этой сфере, двигающие общество. Ну и к тому же между нашими странами существуют культурные связи, причем установились они давно.

– Вы, наверное, про Пушкина?

– В первую очередь про него. Культурные связи, можно сказать, зародились еще во времена его прадеда Абрама Петровича Ганнибала. И сегодня Пушкин занимает центральное место в наших взаимоотношениях – его имя у нас знают, наверное, все. В Эфиопии театральное сообщество и площадь имени Пушкина, его стихи переведены на амхарский язык (государственный язык Эфиопии. – Прим. ред.) и звучат на публичных чтениях, его изучают и популяризируют. Это нормально, когда при упоминании поэта у нас говорят: «Это же наш Пушкин, наша Россия». В Аддис-Абебе есть площадь его имени с бюстом.

Ну, и еще одна важная вещь связывает нас с Россией – это образование. Очень много эфиопов училось в вашей стране, получило как высшее образование по специальности, так и ученые степени. Некоторые наши соотечественники даже остались работать здесь в качестве преподавателей, в том числе и в Петербурге. Всего в ваших вузах обучились около 24 тысячи эфиопов – наша страна получила специалистов в области сельского хозяйства, инженеров, медиков и т.д. Конечно, наиболее активно образовательный обмен шел в советские годы, сейчас это сотрудничество продолжается, но не в таком масштабе.

– Как много туристов принимает сегодня ваша страна и сколько среди них наших соотечественников?

– Туристы к нам едут, но не так много, как хотелось бы. В целом туризм сегодня занимает долю в 7-8% от ВВП, доход от отрасли сравним с суммарным доходом от экспорта. У нашей страны достаточно ресурсов, делающих ее привлекательными в глазах гостей, – прежде всего теплый сухой климат с непродолжительным сезоном дождей, лето круглый год, разнообразие и уникальность природы – некоторые виды растений и животных встречаются только на нашей территории. Больше всего туристов у нас с октября по март – как раз когда в России и Европе наступают холода, и люди они стремятся в местечко потеплее. Большинство – немцы, потом идут французы, англичане, китайцы и представители африканских стран. В год мы принимаем более 500 тысяч туристов, россиян из них примерно 4 тысячи человек.

озеро Тана//Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center, The Gateway to Astronaut Photography of Earth: STS037-84-3

– Что обязательно нужно увидеть российскому туристу в Эфиопии?

– Прежде всего это природные достопримечательности, уникальный вулкан Эрта Але, активный уже сто лет, вулканические ландшафты совершенно космического вида, соленые озера, национальные парки с животными в естественной среде обитания. Ну и знаменитое озеро Тана (источник 80% воды Нила) с православными храмами и монастырями на множестве островов.

Вообще, в Эфиопии понравится любителям и природных красот, и архитектурного наследия. Но это касается всех туристов вообще. Россияне же, например, обожают православное художественное искусство коптского направления – это наши знаменитые древние фрески, сохранившиеся в первых христианских церквях.

– Эфиопия исповедует христианство. Расскажите подробнее о религиозном наследии страны.

– Больше половины населения нашей страны – ортодоксальные христиане. Эфиопия – древнейшая страна, принявшая христианство на африканском континенте, и одна из первых в мире. Официально христианство здесь приняли еще в 4 веке н.э. Поэтому религиозный туризм – отдельно развитое направление со множеством маршрутов для паломников к многочисленным святым местам и древним церквям, возраст которых достигает 900 лет.

В поисках христианских святынь прежде всего надо посетить город Аксум – на его территории впервые в стране христианство стало официальным, также город Лалибэла, где больше десятка высеченных в скале храмовых ансамблей, город Гондэр с 44 христианскими храмами (его даже называют эфиопским Камелотом. – Прим. ред.). Все эти места под охраной ЮНЕСКО. Можно попасть на праздник Крещения или Рождества – они у нас в те же даты, что и в России. Елок у нас, конечно, не наряжают, а храмы украшают цветами или травами.

Надо отметить, что при этом Эфиопия также приняла на своей территории первых мусульман, страдавших от притеснений, и дала им защиту, уже будучи христианской страной. Пророк Мохаммед отправил своих дочерей эфиопскому царю в поисках убежища. Центр ислама в нашей стране – город Негаш, а обнесенный крепостной стеной Харэр с замком на вершине холма – одно из самых почитаемых мусульманами мест.

– А что привозят из поездок в качестве сувениров?

– Например, наши уникальные музыкальные инструменты можно и купить как сувенир, и просто послушать в поездке. Источник и центр музыкальной культуры страны – это церковь, поэтому почти все они используются в религиозных песнопениях. Например, бегенна – разновидность лиры с 10 струнами, под нее традиционно возносили молитвы, и осталась она сегодня преимущественно только в церкви. Еще есть масинко – старинная эфиопская однострунная скрипка, крар – эфиопская лира, уашинт – наша разновидность флейты.

– И Россия, и Эфиопия – федерации. Как и где туристу можно познакомиться с многочисленными народами, живущими на вашей территории?

– У нас живут более 80 национальностей со своими языками, традициями, собственной музыкальной культурой и костюмами. Каждая национальность сосредоточена на своей территории. Федеративная республика Эфиопия делится на 9 крупных штатов, в рамках каждого штата проживают несколько народностей.

Традиции и ритуалы каждого народа тщательно задокументированы и охраняются. Увидеть разных представителей и познакомиться с их жизнью можно в спецтурах, но можно и не ходить далеко – достаточно прогуляться по улицам, заглянуть на рынок, в местные бары: именно в обычной жизни и проявляется национальный колорит. Все наши народы мы стараемся представлять, например, через национальную кухню и костюмы на больших международных мероприятиях, проходящих в нашей стране. В Аддис-Абебе также много баров и ресторанов, специализирующихся на национальной кухне и музыке разных народностей, еще у нас проходят фестивали национальных кухонь.

– Какие блюда можно назвать визитной карточкой страны, что нужно обязательно попробовать?

– Из самых известных в мире – большая лепешка инджара, ее делают из зерна эфиопского растения тэф. Оно растет только у нас, и что особенно важно, не содержит глютена. Поэтому в мире в последнее время заинтересовались этим блюдом – совсем недавно голландцы переняли у нас опыт и теперь пробуют выращивать тэф у себя. Еще есть китфо – ароматное мясо с особым набором специй, доро-вот – куриное мясо с приправами, кочо – хлеб из перемолотых корней растения энсета. Эти корни отжимают, варят, выпаривают воду, остается что-то вроде муки, из которой и пекут – весь этот процесс может длиться месяцами.

– Вы упомянули местные бары. А что выпивают на досуге в Эфиопии?

– Наш самый известный алкогольный напиток – тэлла. Это похоже на квас, только алкогольный, еще есть разновидности местного самогона, катикала и тэж – его делают из меда в деревнях, похож на вашу медовуху, только очень крепкий. Ну и современные напитки вроде пива тоже попробовать не проблема. И еще, чуть не забыла о нашем главном напитке и основной статье экспорта – кофе. Эфиопия ведь родина кофе, и мы через этот напиток тоже представляем нашу страну всему миру.

– А чем кофе Эфиопии отличается от другого?

– Само его название происходит от названия эфиопского региона Кафа. Климат и почва страны оптимальны для кофейных деревьев, более 80% из которых – дикорастущие. Более того, удобрения и химикаты запрещены законом, так что деревья выращивают естественным путем. В Эфиопии есть только один моносорт кофе — арабика со множеством разновидностей, а в нескольких регионах встречаются уникальные подвиды, каких не выращивают нигде в мире. Напиток из нашей страны можно узнать по характерному вкусу с шоколадными и фруктовыми нотками.

– Кажется, Африка – это где-то далеко, там своя жизнь и свои проблемы. Как Эфиопию затронули проблемы мировых рынков – цены на нефть, курс доллара?

– Конечно, от глобализации и общемировых проблем никуда не деться. Все эти колебания доллара и цен на нефть, казалось бы, нас не касаются, но по факту они отразились на жизни простых эфиопов, жить стало сложнее. Но есть и обратная сторона – на туризм это повлияло только положительно. Доход от въездного туризма возрос и составляет ежегодно около 3 миллиардов долларов США, что дает нам передышку и возможность решить финансовые проблемы в сферах инвестиций и торговли, по которым в иной ситуации кризис бы ударил сильнее. Надо отдать должное, Россия нам всегда помогала в трудные времена, и как раз за счет потока туристов, в том числе и из России, мы можем компенсировать некоторые наши экономические потери. Так что сегодня развитие российского туризма для нас имеет стратегическое значение. Как раз с декабря этого года «Эфиопские авиалинии» после почти 27-летнего перерыва восстанавливают прямые перелеты между Аддис-Абебой и Москвой. Надеемся, с появлением этого рейса россиян у нас станет только больше.

Анна Романова, "Фонтанка.ру"