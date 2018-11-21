У Сенной площади прорвало трубу. Движение по Московскому проспекту и Садовой парализовало

Кипяток пробился сквозь асфальт на проезжей части у Сенной площади в Петербурге днём 21 ноября. Из-за коммунальной аварии движение транспорта затруднено на Московском проспекте и Садовой улице.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», сообщение о разливе поступило в 15.30. У 4-го дома по Московскому проспекту дала течь труба диаметром 500 мм. В зоне аварии оказались шесть домов. Отопление в квартиры поступает по пониженным параметрам, горячая вода — в штатном режиме.

Сейчас специалисты локализуют дефект. Работы по ремонту трубопровода планируется завершить к полудню 22 ноября.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на Московском проспекте образовался затор в сторону Сенной площади от станции метро «Технологический институт». Движение затруднено также по улице Садовой, Вознесенскому проспекту, набережной Фонтанки.