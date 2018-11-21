«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию два детских сада в Московском районе

ПАО «Группа ЛСР»

В жилом комплексе «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга, появились современные детские сады. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу двух социальных объектов.

Новые трёхэтажные садики, каждый из которых рассчитан на 140 малышей и 8 возрастных групп, включают все необходимое для полноценного воспитания детей. В каждом из зданий есть классные комнаты, оборудованные интерактивными досками, спортзал, зал для занятий музыкой, медицинский кабинет, бассейн, столовая с современным автоматизированным оборудованием в зоне приготовления еды, а также универсальное помещение для персональных занятий, где малыши могут, например, рисовать, изучать иностранный язык или заниматься рукоделием. Для детей предусмотрены спальни, душевые, раздевалки. Прилегающая к детским садам территория благоустроена. На ней разместились многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны.

«Звездный дуэт» располагает всеми преимуществами развитого Московского района. В нескольких минутах ходьбы находятся главные магистрали города – Дунайский и Витебский проспекты, Московское шоссе. Вблизи выезды на КАД и ЗСД, недавно открыты новые удобные развязки. В двух шагах железнодорожная станция «Купчино», откуда курсируют пригородные поезда в излюбленные места отдыха петербуржцев – Пушкин и Павловск. В непосредственной близости также две станции метро – «Купчино» и «Звездная». Поблизости от «Звездного дуэта» есть вся необходимая его жителям инфраструктура.

Комплекс состоит из двух отдельно стоящих домов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на IV квартал 2020 года. Прилегающая к дому территория к моменту сдачи комплекса будет полностью благоустроена и озеленена. Здесь появятся спортивная и детская площадки, велопарковка, зоны отдыха, пешеходные дорожки. Проектом также предусмотрены подземный паркинг и наземная гостевая автостоянка.

В квартирографии «Звездного дуэта» отсутствуют студии. Покупателям предоставлен выбор из разнообразных планировок: от компактных однокомнатных вариантов до функциональных евродвушек с кухнями-гостиными и просторных трех- и четырехкомнатных квартир с 5-6 окнами. Приобрести можно квартиры с евроотделкой «под ключ», так и без отделки. На первых этажах домов запроектированы колясочные, а у входов в парадные расположены парковки для велосипедов.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Звездный дуэт» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/