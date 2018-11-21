10 млн евро лишили Сироткина карьеры в «Формуле-1»

Российский пилот Сергей Сироткин, судя по всему, после окончания сезона покинет «Формулу-1». Как сообщает Motorsport.com, команда «Уильямс» не будет продлевать с ним контракт, так как решила заменить россиянина польским гонщиком Робертом Кубицей.

Переломным моментом в переговорах стало решение польского нефтяного концерна Orlen с 2019 года стать спонсором «Уильямса» и вложить в команду 10 млн евро в случае подписания Кубицы. Если это действительно произойдет, сделка станет крупнейшим спонсорским проектом в истории польских компаний.

Нынешний сезон стал для Сергея Сироткина дебютным в «Формуле-1» в нынешнем сезоне. После 20 этапов Гран-при из 21 на счету россиянина всего одно очко и последнее место в общем зачете. Тем не менее он может стать любимцем фанатов "Формулы", и почти наверняка именно он получит звание лучшего гонщика по версии болельщиков.

Однако без российского гонщика «Формула-1» не останется. Ранее стало известно, что в серию спустя год вернется Даниил Квят. Он будет выступать за «Торо Россо».