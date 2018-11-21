Признанный узником совести судебный клерк Эйвазов полностью оправдан в Петербурге. Он получил право на реабилитацию

Санкт-Петербургский городской суд отменил обвинительный приговор бывшему сотруднику Октябрьского райсуда Александру Эйвазову, пробывшему под арестом почти год по делу о вмешательстве в правосудие и клевете на судью.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 21 ноября была рассмотрена апелляционная жалоба Эйвазова. Он оспаривал реальное лишение свободы по приговору Калининского райсуда, признавшего его виновным в том, что умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания по уголовному делу, желая отмены приговора из личной неприязни к судье. Эйвазову также вменялась клевета на судью Ирину Керро, но дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления по просьбе прокуратуры еще на стадии судебного следствия.

Защита Эйвазова просила приговор отменить и вынести оправдательный, что Санкт-Петербургский горсуд и сделал. «Эйвазов оправдан в связи с отсутствием состава, с правом на реабилитацию», – уточнили в пресс-службе судов. Правозащитная организация Amnesty International признала Эйвазова узником совести.