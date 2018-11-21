Бизнес-класс «Яндекс.Такси» лишили веры. Пассажирам не понравились иконы и чётки в салоне

В премиум- и бизнес-классах «Яндекс.Такси» пассажиры больше не встретят иконки, мусульманскую символику или языческие обереги от беды на дорогах. Компания запретила водителям размещать личные вещи в салоне. На это обратили внимание пользователи "Фейсбука".

О своей поездке по ночной Москве на чёрном BMW в социальной сети рассказал активист Михаил Конев. Когда машина проезжала мимо храма Христа Спасителя, он заметил, что водитель перекрестился. При этом в салоне автомобиля не наблюдалось привычных атрибутов веры. «Иконы в машине запретили, а это не смогут из меня вытравить», — процитировал Конев водителя.

На сайте сервиса «Яндекс.Такси» в разделе «Бизнес» и «Премиум» указано, что водитель не может держать личные вещи на виду у пассажира. К запрету относятся, в том числе, четки, иконы, игрушки и сигареты.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе компании, данные требования ввели в связи с пожеланиями клиентов.

«Одни из самых частых просьб пользователей премиальных тарифов — наличие питьевой воды, плавная езда и отсутствие в салоне личных вещей водителя и предметов, не входящих в комплектацию автомобиля. При этом, разумеется, водитель может хранить вещи в закрытых пространствах, например в перчаточном ящике», — отметили в пресс-службе.