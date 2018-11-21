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21.11.2018 17:11
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«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Накануне международного дня распродаж – «Черной пятницы» – холдинг «Аквилон Инвест» предлагает специальные условия покупки паркингов и кладовых в жилых комплексах «4YOU» и «СолнцеPARK».

При единовременной покупке квартиры и машиноместа в любой из очередей ЖК «4YOU», а также при приобретении паркинга в I очереди при 100% оплате или ипотеке скидка* на паркинг составит 100 000 рублей. Таким образом, цены стартуют от 500 000 рублей. Если приобретать машиноместо отдельно во II и III очередях при 100% оплате или ипотеке действует скидка 10%. Стоимость – от 540 000 рублей.

«В рамках ноябрьской распродажи мы также запустили специальные условия рассрочки от застройщика на паркинги в ЖК 4YOU и кладовые помещения в I и II очередях ЖК 4YOU и ЖК «СолнцеPARK». Первый взнос на любое машиноместо в паркинге – от 100 000 рублей, на любое кладовое помещение – от 50 000 рублей, при этом период рассрочки для I очереди 4YOU, которая сдается в конце 2018 года, продлен с января 2019 года до конца июня 2019 года, а стоимость машиномест в рассрочку от застройщика такая же, как при 100% оплате», – отмечает Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Сегодня стоимость кладовых помещений при 100% оплате в ЖК 4YOU начинается от 120 000 рублей, в ЖК «СолнцеPARK» – от 90 000 рублей, при рассрочке – от 150 и от 120 тысяч соответственно. При единовременной покупке квартиры и кладового помещения клиент получает дополнительную скидку 10% на кладовку.  

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Напомним, ЖК «4YOU» строится в Москковском районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Комплекс состоит из шести 18-этажных корпусов в общей сложности на 3187 квартиры. Срок сдачи I очереди (1 и 2 корпуса) – 4-й квартал 2018 года, II очереди (3 и 4 корпуса) – 4-й квартал 2019 года, III и IV очереди (5 и 6 корпуса соответственно) – в 4-м квартале 2020 года.

ЖК «СолнцеPARK» возводится в Пушкинском районе Петербурга, в рамках проекта КОТ «На Царскосельских холмах», в 15 минутах езды от станции метро «Московская» и недалеко от конгрессо-выставочного центра «Экспофорум». Это два 5-этажных дома на 377 квартир с подземным этажом, где разместятся кладовые помещения, и мансардами, а также большим закрытым зеленым двором с зонами отдыха для жителей всех возрастов. Сдача объекта намечена на 3-й квартал 2019 года.

*Условия акции действительны с 21.11.2018 года до 30.11.2018 года; организатор: ООО «Аквилон СПб», ИНН 2901259997. Предложение ограничено количеством машиномест и кладовых. Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве объектов недвижимости, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону: +7 (812) 34-11111. Не является публичной офертой.

ЖК «4YOU», 1 очередь (застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru)

 ЖК «4YOU», 2 очередь (застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru)

ЖК «4YOU», 3 очередь (застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru)

ЖК «СолнцеPARK» (застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru)

 

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предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
21.11.2018 17:11

«Аквилон Инвест» объявляет «черный ноябрь» распродаж

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