Борис Мурашов о ФСБ и «Чижике»: Того, что написано в уголовном деле, не могло быть технически

«Фонтанка» поговорила с бывшим куратором проекта «Чижик» о визите сотрудников ФСБ в офис генподрядчика. Визит случился после заявления его бывших партнеров. По словам Бориса Мурашова, либо МК-20СХ управляют наивные дети, либо компания просто использует все средства, чтобы сократить свои долги.

Архив/Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Оперативники ФСБ появились в офисе «ЛСР-Строй» на Казанской улице 15 ноября. Причина — уголовное дело по мошенничеству, возбужденное после заявления бывшего партнера компании МК-20СХ.

Когда-то она и «ЛСР-Строй» вошли в состав Транспортной концессионной компании, которая строит трамвайную сеть в Красногвардейском районе в рамках проекта «Чижик». «ЛСР-Строй» был генподрядчиком, МК-20СХ — субгенподрядчиком. Если верить заявлению МСК, представители «старшего брата» неоднократно требовали с партнера денег на свои нужды, обещая взамен сначала привести его в проект, а потом — оставить на стройке. Всего — порядка 50 млн рублей. Представители МК-20СХ комментировать ситуацию отказались, «ЛСР-Строй» отделался официальным комментарием. «Фонтанка» пообщалась с Борисом Мурашовым. Он курировал стройку на должности гендиректора «ЛСР-Строй» и ушел с нее год назад, как раз из-за проблем с МК-20СХ.

Борис Мурашов Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

- Борис Михайлович, вы читали статью «Фонтанки»; то, что гендиректор МК-20СХ пишет в заявлении, похоже на правду?

⁃ Этого технически быть не могло. Во-первых, решение о составе акционеров ТКК принимал не «ЛСР-Строй»; у него, как и у МК-20СХ, изначально было лишь 10%, остальное — у УК «Лидер». Как «ЛСР-Строй» мог требовать денег за включение в корпоративный договор? Во-вторых, руководство МК-20СХ самостоятельно вело переговоры с «Лидером». И третье: МК-20СХ практически гарантировано было место в концессии. По условиям конкурса, который объявили в октябре 2015 года, требовалась соответствующая квалификация для строительства сети. Ни у ЛСР, ни у «Лидера» ее не было, а МК-20СХ единственная в городе подходила под эти критерии, так что без нее ТКК вообще не прошла бы отбор.

⁃ Может быть, руководство МК-20СХ кто-то из числа «ЛСР-Строй» просто ввел в заблуждение?

⁃ Они же не малые дети, они прекрасно понимали свое положение в городе. Фактически это они могли диктовать условия, а не ЛСР.

⁃ А вторая часть обвинения, согласно которой с МК-20СХ требовали денег и по ходу строительства, обещая все компенсировать за счет допсоглашения?

⁃ В субподрядном договоре от июня 2016 года есть ключевое условие: его цена установлена как предельная, она не подлежит изменению. Причем специально оговорено, что не меняется ни общая цена контракта, ни стоимость проектирования сети. Допсоглашение тоже исключается. Все же вытекает из контракта генподрядчика («ЛСР-Строй») с заказчиком (ТКК); откуда бы мы сами взяли денег на допсоглашение с МК-20СХ, особенно если учесть, что ЛСР инвестировал в проект около 400 млн рублей? Наши партнерские отношения не ограничивались «Чижиком». «ЛСР-Строй» и МК-20 СХ вовсю занимались проработкой других проектов, причем не только в Петербурге. К примеру, проект трамвайной линии Троицк – Саларьево в Новой Москве, реконструкции Филевской линии московского метро. В Петербурге это была линия скоростного трамвая во Всеволожск, в Петергоф, аэроэкспресс...

⁃ Вот по поводу аэроэкспресса в МК-20СХ уже заявляли СМИ, что этот проект им навязали в ЛСР и заказчиком они выступали не по своей воле.

⁃ Слушайте, ну мы как партнеры все несли солидарные расходы на различные проекты. В конце концов, МК-20СХ эти миллионы на аэроэкспресс не в помойку выкинули, они получили предпроект от «Ленгипротранса» (общая стоимость контракта составила 37 млн рублей; «Ленгипротранс» обратился в суд за недополученными 29 млн рублей, арбитраж иск удовлетворил, сейчас дело в апелляции. — Прим. ред.).

Вы имейте в виду, что МК-20СХ вела переговоры с Керченским заводом стрелочных железнодорожных переводов на предмет его покупки и участия в проекте «Аэроэкспресса». Они привозили итальянские компании, устраивали переговоры в офисе «ЛСР-Строя» по новым технологиям устройства железнодорожных путей. И эта позиция понятна — входить в будущие партнерства со своим проектным багажом и производством. Меня, гендиректора «ЛСР-Строя», такой подход вполне устраивал, он снижал наши собственные расходы, но мы ничего не навязывали. Поэтому нынешние обвинения могу воспринимать только как попытку компании сократить долговые обязательства перед «ЛСР-Строй».

⁃ Это партнерство в свое время никого не удивило еще и потому, что МК-20СХ связывали с вами до всякого «Чижика», когда вы еще возглавляли КРТИ... (Одним из учредителей компании являлся племянник заместителя Бориса Мурашова в комитете Антона Суханова.)

⁃ Да, мне почему-то постоянно припоминают эту историю. Но я не в тех был отношениях с Сухановым, чтобы знать о его близких и дальних родственниках. И уж точно не поэтому МК-20СХ пришли в ТКК, просто это была крупнейшая профильная компания в городе, которая успешно занималась реконструкцией трамвайных путей и другими сложными работами.

⁃ Когда это партнерство закончилось?

⁃ Это совпало с крахом банка «Пересвет» осенью 2016 года, который и выдавал гарантию МК-20СХ для получения аванса. Он соответствовал всем квалификационным требованиям, а когда рухнул, выяснилось, что ни у кого другого МК-20СХ почему-то не может получить «пятизвездную» гарантию. Тогда и стало понятно, что у компании проблемы, остатки на складах не соответствуют перечисленным средствам по авансу ЛСР. Некоторое время она работала на отдельных участках, а потом «ЛСР-Строй» остался тянуть проект сам.

Беседовал Николай Кудин, "Фонтанка.ру"

Справка:

МК-20СХ с долей в 10% было одним из акционеров Транспортной концессионной компании (ТКК) вместе с УК «Лидер» и «Группой ЛСР». В мае 2016-го ТКК подписала с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, позднее проект назвали «Чижик». Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Впоследствии МК-20СХ передала ЛСР свою долю в ТКК, однако оставалась субгенподрядчиком на объекте.

Сроки сдачи объекта переносились, концессионер и город обменивались претензиями, и в марте 2018 года «Чижик» все же поехал от Ладожской на Хасанскую улицу. К тому времени контракт с МК-20СХ был расторгнут, и как раз не отработанный аванс субгенподрядчику на 726 млн рублей назывался одной из причин задержек. По мнению «ЛСР-Строй», часть этих средств была направлена на посторонние цели. В досудебном порядке решить вопрос не удалось, и компания подала иск; правда, не к МК-20СХ, а к банку «Пересвет», который выдавал гарантии под аванс. Банк подал встречный иск.