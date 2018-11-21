Достать из-под земли. Минобороны обложило полицию и следствие воинской повинностью

В Петербурге силовые структуры без разбора шлют сомнительные повестки мужчинам призывного возраста, в том числе мертвым. На полномочиях полиции и СК паразитируют военные. Госдума вяло, но против.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Следственный комитет признал авторство повестки на тот свет. Погибшего четыре месяца назад Игоря Державина искали по запросу военных комиссаров, которые для выполнения своих планов используют правоохранителей.

Игорь Державин погиб в июле 2018 года, а в ноябре в квартиру его матери Анны Державиной пришла повестка от следственного отдела Красногвардейского района СК с требованием явиться. На документе отсутстовал исходящий номер, а составившая его помощник руководителя отдела Татьяна Лебедева сослалась на статью 188 УПК «Порядок вызова на допрос». По уголовному делу Державин не проходил, и в повестке не было указано, в каком качестве он вызывается. Мать молодого человека обратилась в приемную депутата ЗакСа Елены Раховой, ее помощник Александр Павлий позвонил в Следственный комитет.

«Мне сообщили, что материалы в следствие направил местный военкомат, потому что Игорь Державин не является для постановки на воинский учет. А следствие, вместо того чтобы разобраться, отправило повестку. Я посоветовал не издеваться над матерью погибшего и извиниться», – уточнил «Фонтанке» Павлий.

Пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов подтвердил: «Был материал проверки по факту возможного уклонения от службы в российской армии. К сожалению, не знали, что этот парень погиб на территории Ленинградской области. Вот и все. Дело поручено следователю, ну, и помощнику. Помощник повестку писала. Она дела не ведет, но вместе со следователем ей поручено проведение проверки. Нарушений закона нет. Соболезнуем маме. Никакой сенсации, ничего такого нет».

После публикации о работе военкомата и Следственного комитета в связке в редакцию "Фонтанки" обратился петербургский студент и поделился своей историей:

«Пришла повестка от 10-го отдела полиции Невского УМВД, хотя я учусь в университете. Позвонил по указанному номеру. Мне сказали явиться в отдел в «связи с возникшей необходимостью» и с ними поехать в военкомат».

«Фонтанка» от имени получателя повестки, не называя имени, позвонила по указанному в повестке телефону. Собеседник представился заместителем начальника 10-го отдела Андреем Нестеренко.

– Поступило обращение военкомата. Повестка предусмотрена законодательством.

– Возникшая необходимость разве предусмотрена законом для вызова гражданина, или мы что-то путаем?

– Возможно, не путаете. Но необходимость-то возникла.

– У кого?

– У нас. Военкомат, если сам не может найти, шлет нам обращения на граждан, которые уклоняются от явки. Мы и ищем. Повестка – это форма поиска. Сначала выезжает сотрудник полиции, и если не застает, мы шлем письмо. Приходите к нам, мы вам все расскажем.

– Расскажете, или мы с вами поедем в военкомат?

– Конечно, поедем в военкомат.

– Почему на повестке нет исходящего номера?

– Не до конца заполнили, да. Нам достаточно военкомат шлет обращений. Работаем почти каждое утро, стараемся до последнего момента искать. Чтобы мы к вам не приезжали снова, придите, дайте объяснение. Если вы не хотите ехать в военкомат, опросим вас, и вы скажете, в какое примерно время сможете прибыть.

Еще один читатель «Фонтанки» рассказал о вызове своего сына в Следственный комитет на 20 ноября:

«Пришли две повестки – от военкомата на 19-е и от следствия на следующий день. Сын сходил в военкомат, а вчера – в Следственный комитет. С него потребовали объяснение, по какой причине он игнорирует военных. На это следователь был весело послан в пешее эротическое путешествие», – уверяет читатель.

Солидарный труд по поиску призывников законодательством предусмотрен, но жестко регламентирован, и рассылкой повесток от своего имени МВД и СК выходит за пределы полномочий.

По статье 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полиция должна обеспечивать прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом, по письменному обращению военного комиссариата в случае, если гражданину невозможно вручить повестку.

К письменному обращению военного комиссара должны быть приложены повестки, подлежащие вручению, – говорится в Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел, утвержденной приказами министров обороны и внутренних дел от 10 сентября 2007 года. Полиция обязана установить местонахождение гражданина, вручить повестку военного комиссариата и направить в военкомат корешок повестки с росписью гражданина.

«Иных полномочий у сотрудников полиции в отношении граждан, включенных в письменное обращение военного комиссара, нет», – говорится в информационном бюллетене МВД. Он, например, размещен на сайте УМВД Московского района Петербурга https://xn--b1amdbbjobzd.78.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site760/document_file/voprosy_grazhdan.pdf.

Вести призывника в военкомат (осуществлять привод) полиция имеет право только в том случае, если военный комиссар возбудил дело об административном правонарушении, и целью привода является «всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств дела об административном правонарушении».

Отбиваться от сотрудничества с военкоматами некоторые подразделения полиции пытались. В 2012 году суд рассмотрел дело межмуниципального отдела МВД «Сафоновский» и военкомата Смоленской области по городу Сафоново. Правоохранители отказались тратить свои ресурсы и время на поиск 45 граждан, которым военные не смогли вручить повестки.

«На сотрудников полиции по ФЗ «О полиции» не возложена обязанность по осуществлению внепроцессуального розыска лиц, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу», – отреагировал начальник отдела «Сафоновский» на письмо военкома.

Суд сослался еще на один закон – указ президента от 1 марта 2011 года № 250 «Вопросы организации полиции», принятого в развитие закона «О полиции». Он расширил обязанности МВД по розыску граждан (подозреваемых, беглых, пропавших без вести и пр.) лаконичной добавкой «и также иных лиц в соответствии с федеральными законами». Под эту категорию и попали призывники.

Допнагрузка полиции озадачивает комитет Госдумы по обороне. В марте 2018 года им подготовлен законопроект об исключении из ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» пункта о необходимом участии сотрудников МВД в ловле призывников. Это, по мнению депутатов, противоречит Конституции и ФЗ «О полиции», так как розыск и доставление граждан России вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях. Законопроект остается непринятым, он направлен на доработку.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»