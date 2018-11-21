Кассация выгоняет единого «мусорного» оператора с южной половины Петербурга

Кассационная инстанция удовлетворила жалобу ООО «Новый свет-ЭКО» на решение апелляции относительно конкурса по выбору единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Ранее апелляционный суд разрешил комитету по благоустройству Смольного заключить контракт с ГУП МПБО-2.

По информации «Фонтанки», жалоба была удовлетворена на заседании утром 21 ноября. Городской комитет по благоустройству отказался комментировать постановление до его публикации в полном объеме. Аналогично отреагировал аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, а также собственник «Новый свет-ЭКО» Анатолий Язев. В пресс-службе ГУП МПБО-2 не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, в конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала и «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый свет-ЭКО», который снизил цену с 42,1 млрд до 16,5. Однако и этот контракт получил МПБО-2 за 39,5 млрд.

По иску «Нового света-ЭКО» суд отменил итоги конкурса по южному лоту, но апелляция, в свою очередь, отменила решение арбитража. Кассация 21 ноября подтвердила решение первой инстанции.