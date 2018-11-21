Медведев пообещал выделить 20 миллиардов рублей на создание безбарьерной среды

Российский премьер-министр заверил, что Россия продолжит улучшать жизнь людей с ограниченными возможностями.

«В течение ближайших нескольких лет мы выделим еще более 20 млрд на продолжение работы по созданию безбарьерной среды», – цитирует 21 ноября выступление Дмитрия Медведева на встрече с представителями общественных организаций ТАСС.

Глава кабинета министров напомнил, что почти 6 лет назад Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, что привело к введению поправок в российское законодательство. За это время власть много сделала для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. По приведенным Медведевым оценкам, более 50% объектов в стране уже адаптированы под нужды этой категории граждан. При этом он подчеркнул, что довольно сложно определить, какие объекты включать в перечень безбарьерной среды. «Эта адаптация идет, это абсолютно точно», – резюмировал глава кабинета министров.

Премьер признал, что в России остаются не только физические барьеры для людей с ограниченными возможностями, но и бюрократические препоны. Правительство, заверил он, пытается их убрать. В частности, был расширен перечень заболеваний, на основании которых инвалидность дается бессрочно.

Дмитрий Медведев также отметил, что 31 миллиард рублей из бюджета пойдет на предоставление технических средств реабилитации.

Помимо этого премьер-министр уверен, что людям с ограниченными возможностями необходимо обеспечить доступ к социальным лифтам. С начала следующего года содействие в поиске работы для граждан с инвалидностью включается в перечень государственных услуг.