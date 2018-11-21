Из Южной Финляндии с любовью: расскажи о своей поездке в Лаппеенранту и Иматру

Чем заняться в рождественские и новогодние праздники в ближайших к России финских регионах? Что посетить, что посмотреть, где остановиться, какую еду можно попробовать в Лаппеенранте и Иматре?

Поделитесь своими историями нетривиального отдыха в этих двух регионах. Мы собираем отзывы бывалых финноманов.

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