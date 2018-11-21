Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев: Военный парад на Дворцовой 27 января нужен, чтобы сохранить память

Первый губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев не согласен с противниками военного парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. О решении вывести танки к Зимнему дворцу ранее сообщили в Западном военном округе.

«И для страны, и для жителей Ленинграда это огромнейший праздник. Таких праздников у нас не было и нет больше. И если есть возможность сделать в этот день парад, то почему нет? Ветеранов остаётся с нами всё меньше, блокадников тоже. Сейчас уже только дети, внуки ветеранов. Для того чтобы сохранять память о тех, кто в те давние времена воевал, погибал, страдал, но и побеждал, этот парад было бы сделать разумно», – сказал Владимир Яковлев «Фонтанке».

О позиции противников идеи появления танков в городе 27 января, которые подписываются под петицией на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова, Владимир Яковлев заметил, что «всем не угодишь».

«Для большинства, особенно ветеранов и их близких, это будет интересно», – уверен бывший градоначальник.

Зимний военный в день полного освобождения Ленинграда от блокады пройдёт в Петербурге во второй раз, но впервые в центре города. В 2014 году парад прошёл на Пискарёвском проспекте.

Напомним, что сегодня спикер городского парламента Петербурга Вячеслав Макаров поддержал идею проведения парада в Петербурге 27 января.