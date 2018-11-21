Депутаты проголосовали за стратегию развития Петербурга до 2035 года, на которую чиновники потратили 50 млн рублей

Петербургский парламент утвердил в первом чтении стратегию развития города до 2035 года. С критикой документа выступили депутаты оппозиционных фракций, заявив, что на документ потратили почти 50 млн рублей, тогда как в нем не учтён целый ряд факторов, передает корреспондент "Фонтанки".

Согласно стратегии-2035, планируется увеличить численность занятых в бизнесе горожан до 1,5 млн человек, население Петербурга – до 6,3 млн человек. Среднюю продолжительность жизни в Северной столице хотят довести до 80 лет и увеличить обеспеченность общей площадью жилья на 20%. Доля инвестиций в основной капитал в Петербурге дойдет до 25%, а доходы городского бюджета вырастут 3,4 раза.

С критикой документа выступили депутаты оппозиционных фракций. В частности, по их словам, разработка стратегии стоила Смольному 50 млн рублей, но для ее создания были задействованы иностранные компании. Они, по мнению депутатов, не учли ряд особенностей Петербурга, например, не прописали судьбу проекта реновации жилья, не сравнили результаты выполнения стратегии-2030, кроме того, использовали для сравнения данные 2016 года и даже будто бы не учли в ней майские указы президента.

При этом, как подчеркнул спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, ни один из критикующих депутатов не подал своих предложений во время этапа общественного обсуждения документа.

Депутат Максим Резник, выступая с трибуны, добавил, что развитие Петербурга зависит от демократического климата в городе и от того, какие будут созданы условия для проведения губернаторских и муниципальных выборов. «Давайте не допустим бикбаевщину 2014 года, когда против губернатора были выставлены технические кандидаты, такой ситуации повториться не должно», – заявил он, добавив, что будет требовать отмены муниципального фильтра, необходимого для регистрации кандидатов в губернаторы.

Несмотря на критику, за документ проголосовали 38 депутатов горпарламента. По итогам обсуждения спикер ЗакСа посоветовал чиновникам прислушаться к советам депутатов.