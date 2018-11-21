Зачем основатель Billy’s Band рисовал корову

В Лавке художника петербургский музыкант – основатель группы Billy’s Band Билли Новик рисовал корову. Это была акция в поддержку проектов благотворительной организации «Перспективы», которая помогает детям и молодым людям с тяжелой инвалидностью, живущим в детском доме и психоневрологических интернатах, а также семьям, где есть такие люди.

«Перспективы» в лице заместителя руководителя Светланы Мамоновой тоже присутствовали в Лавке: перед сеансом рисования у Светланы и Билли состоялся диалог о благотворительности. И о том, зачем в интернате арт-студия «Перспектив».

Как известно, в этом году «Перспективы» оказались в тяжелом финансовом положении – ряд западных фондов переориентировались на другие проекты, а те российские благотворители, которые поддерживали ряд программ «Перспектив», оказались на грани банкротства из-за непростого положения в нашей экономике. Итог – сокращение сорока сотрудников-педагогов, свёртывание ряда программ, угроза существованию оставшихся. «Перспективы» делают всё что могут – ищут средства, привлекают внимание к проблемам людей в интернатах. Встреча с Билли Новиком стала еще одним таким шагом.

В Лавку художника принесли и работы самих художников из арт-студии «Перспектив» – насыщенные цветом и экспрессивные абстрактные и сюжетные полотна. В центре – знаменитые «Коты и коровы» Альберта Коровина, подопечного ПНИ №3, художника арт-студии «Перспектив». Вот почему все вместе с Билли рисовали корову. Работа Альберта вдохновила многих профессиональных дизайнеров – создателей сувенирной продукции: сумок, футболок, кружек с принтами.

Билли рассказал, что благотворительностью занимается с 2005 года. В основном, что называется, pro bono – то есть играет на благотворительных концертах. Хотя, сотрудничая с «Ночлежкой», был даже колумнистом газеты «На дне», которую продавали бездомные люди. Билли поддерживает фонды «Подари жизнь» и «АдВита». И считает, что сострадание надо воспитывать с детства.