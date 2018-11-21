Инста-модели Кире Майер, побившей полицейских, отменили приговор

Городской суд Москвы отменил приговор первой инстанции инста-модели Кире Майер. В начале сентября Пресненский суд столицы отправил ее на полтора года в колонию-поселение за применение насилия в отношении полицейского. 21 ноября материалы направили на новое рассмотрение.

«Приговор отменить, направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в связи с допущенными нарушениями», – сказал судья, чьи слова приводит ТАСС.

Кире Майер (Дарье Цветковой) 25 лет. Она приехала в Москву из Удмуртии. Откровенные фото в Instagram принесли девушке популярность, и она начала брать деньги за публикацию рекламы на своей странице. В мае 2018 года Mercedes Майер (которую к тому времени лишили прав) остановил в центре столицы экипаж ДПС. По версии следствия, пытаясь вырвать протокол, девушка причинила инспектору телесные повреждения. Затем она ударила конвойного в СИЗО.

Пресненский суд Москвы рассмотрел дело в начале сентября в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Блогершу признали виновной в двух эпизодах по статье 318 УК РФ.