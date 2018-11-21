Лавров: На участников ОЗХО, которые не поддержали Россию и Пекин, оказывалось давление в виде подкупа и шантажа

Страны-участницы Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) не поддержали инициативу Москвы и Пекина по контролю за виновными в химических атаках из-за оказанного давления. Об этом в Минске 21 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов: и шантаж, и подкуп», — цитирует министра РБК.

При этом Лавров призвал не делать поспешных выводов.

«Надо с трезвой головой посмотреть, как можно и можно ли спасти важнейший инструмент международного права, важнейший инструмент нераспространения оружия массового уничтожения — Конвенцию по запрещению химического оружия с нашими союзниками по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которые сделали тоже коллективное совместное заявление», — сказал Лавров.

20 ноября большинство членов ОЗХО проголосовали против инициативы Москвы и Пекина, которые предложили собрать международную группу экспертов для проверки решения о создании базового механизма на соответствие положениям Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин утверждал, что не исключает приостановку членства России в ОЗХО. Лавров же говорил, что если решение о расширении мандата организации не будет отменено, то «дни ОЗХО будут сочтены», по крайней мере, в качестве всемирной организации.