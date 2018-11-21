Спикер ЗакСа: Парад в День освобождения от блокады - не только демонстрация военной мощи, но и дань памяти

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров убеждён, что ветераны поддержат проведение военного парада в День освобождения Ленинграда от блокады. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Мариинском дворце 21 ноября, передает корреспондент "Фонтанки".

По словам спикера ЗакСа, парад нужен, чтобы напомнить, что блокада была.

«Я принимал участие в парадах на Красной площади и понимаю, что это не только демонстрация военной мощи. Это самая большая награда, это наша память. Ветераны и жители блокадного Ленинграда будут за. Но решать им. Я уже знаю реакцию многих, я встречался с руководителями ветеранских организаций, они поддерживают проведение парада», – отметил Макаров.

Напомним, что ранее пресс-служба Западного военного округа заявила о намерении 27 января провести парад в центре Петербурга. В смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.

Часть либеральной общественности позже выступила с заявлением о некорректности проведения парада в траурный, на их взгляд, день.