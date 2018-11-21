Макрон хочет изменить систему принятия решений в ЕС. Власть могут отдать квалифицированному большинству

Президент Франции настаивает, что европейские страны необходимо разделить на группы по степени интеграции и отказаться от принципа консенсуса.

«Я выступаю за изменение соглашений. Мы достигли точки, где это должно быть сделано. Мы не должны бояться, но нам стоит также помнить, что тот, кто выступает против, больше не сможет блокировать других», – цитирует 21 ноября выступление Эмманюэля Макрона в Лувенском университете издание EurActiv.

По мнению французского президента, главная ошибка объединенной Европы в том, что политики стараются принять решение на уровне всех членов Союза, тогда как очевидно, что процесс интеграции не во всех странах проходит с одинаковой скоростью.

«Это неправильно, и это никогда не работало», – заявил Макрон, предложив разделить страны ЕС на две или три группы.

Макрон уверен, что Европе необходимо отказаться от принципа консенсуса, когда в случае отсутствия единогласного мнения решение может быть заблокировано.

Ранее за передачу власти квалифицированному большинству выступил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который еще в сентябре предложил считать решение принятым, когда за высказались минимум 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения Союза.