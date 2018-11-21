В Петербурге 6-летняя чирлидерша попала с тренировки на операционный стол

Серьёзную черепно-мозговую травму получила девочка шести лет на занятиях по чирлидингу в Красносельском районе Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в городской прокуратуре 21 ноября, происшествие произошло накануне в клубе Olympic Touch на улице Доблести. Скорая увезла юную спортсменку с тренировки в тяжёлом состоянии. Ребёнка экстренно прооперировали врачи детской городской больницы №1.

По факту инцидента проводится проверка.