Илон Маск подставил Boeing и SpaceX. Компании проверят после употребления бизнесменом наркотиков в прямом эфире

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проверит соблюдение правил безопасности на рабочих местах сотрудников Boeing и SpaceX, сообщает 21 ноября The Washington Post со ссылкой на представителя NASA Уильяма Герстенмайера.

Уже известно, что проверка начнется в 2019 году. В течение нескольких месяцев будет проверено «все, что может повлиять на безопасность» будущих полётов астронавтов к МКС.

Поводом для проверки стало поведение главы SpaceX Илона Маска в начале сентября, когда в прямом эфире популярного американского аудио и видеоподкаста The Joe Rogan Experience бизнесмен употребил наркотик, попивая виски.

В NASA возникли подозрения относительно норм поведения остальных сотрудников SpaceX на рабочих местах. Компанию «Боинг» было решено проверить «заодно», пишет The Washington Post.

Назвать официальную причину проверки в NASA отказались, но признали, что запрет на употребление наркотиков входит в список проверяемых требований.

В сентябре после заявлений Илона Маска о намерении сделать его другую компанию – Tesla «непубличной», Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила бизнесмену обвинения в мошенничестве. Тогда бумаги Tesla упали в цене на 12%.

SpaceX и Boeing не аффилированные структуры, а конкуренты. Ранее обе компании вышли в финал и выиграли конкурс NASA на доставку астронавтов к МКС. SpaceX делает корабль Dragon V2, а «Боинг» – Starliner.

Эксперты отмечают, что эти корабли могут заменить российские аналоги для полётов на Международную космическую станцию. 11 октября российский корабль «Союз-ФГ» с космонавтами, которые направлялись на МКС, потерпел аварию из-за «ошибочных, небрежных действий» сборщиков ракеты.