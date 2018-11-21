Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на 2019-2021 годы

Государственная дума ФС РФ 21 ноября приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

«За» проголосовал 361 депутат, еще 62 парламентария выступили «против».

Документ предполагает профицит федерального бюджета в следующем году на уровне 1,93 трлн руб. Прогнозируемый объем доходов составляет 19,96 трлн руб., в том числе нефтегазовых доходов — 8,298 трлн руб. Прогнозируемый объем расходов в следующем году составляет 18,03 трлн руб.

В 2020 году прогнозируемый объем доходов — 20,218 трлн руб., в том числе нефтегазовых доходов — 7,936 трлн руб., в 2021 году — 20,978 трлн руб. и 8,018 трлн руб. соответственно. Прогнозируемый объем расходов в 2020 году составит 18,994 трлн руб., в 2021 году — 20,026 трлн руб.

ВВП России в следующем году планируется в объеме 105,82 трлн руб., в 2020 году — 110,732 трлн руб., в 2021 году — 118,409 трлн руб. Прогнозируемый уровень инфляции — 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.

Предельный объем Фонда развития на следующий год запланирован в объеме почти 437 млрд руб., на 2020 год — порядка 583 млрд руб., на 2021 год — чуть менее 613 млрд руб. Объем Фонда национального благосостояния в следующем году прогнозируется в размере 3,818 трлн руб. (3,6% ВВП), в 2020 году – 7,907 трлн руб. (7,1% ВВП), в 2021 году – 11,476 трлн руб. (9,7% ВВП).

На три года в рамках реализации национальных проектов будут выделены 5 трлн 693 млрд 154 млн рублей. Из них самые большие расходы пойдут на демографию – 1 трлн 588 млрд 295 млн рублей, на здравоохранение – 698 млрд рублей, образование — 362 млрд рублей, жилье и городскую среду – 318 млрд рублей, экологию – 278 млрд рублей.