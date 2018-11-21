Спасите Никиту

Никита полтора года борется с онкологическим заболеванием. Позади множественные химиотерапии и операции. Но победить болезнь не удаётся - стандартные протоколы не действуют. Мальчику необходим препарат последнего поколения, но он не входит в квоту, следовательно, родителям его надо покупать за собственные средства. Таких денег у семьи нет.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит оказать помощь в сборе средств на дорогостоящее лекарство.

Никита Батраев, 12 лет.

Альвеолярная рабдомиосаркома левой кисти.

Требуется препарат «Йонделис», 4 упаковки. Стоимость 642 600 руб.

Тяжелый диагноз всегда застает врасплох и не даёт опомниться. Так и безмятежное детство Никиты закончилось полтора года назад, когда на руке у ребенка появилась шишка. За короткий срок из небольшого уплотнения она переросла в злокачественную опухоль. Полтора года лечения Никита мужественно переносил множественную химиотерапию и несколько операций, кода врачи пытались удалить опухоль. Но она раз за разом возвращалась, разрастаясь и провоцируя новые метастазы, которые проникли даже в легкие.

Сложность лечения заключается в том, что стандартные схемы химиотерапии не действуют на этот тип онкологии. Поэтому единственный препарат, который может спасти мальчика, – противоопухолевое средство последнего поколения «Йонделис». Но он не входит в квоту, и родители должны купить препарат сами.

Семья мальчика переехала в Петербург из маленького поселка. Они снимают жилье, папа работает на стройке, а мама вынуждена была уйти с работы в детском саду, чтобы ухаживать за сыном. Помочь семье некому: бабушки и дедушки уже давно скончались, других родственников нет. И даже некого попросить подменить маму в больнице. Поэтому семья живет только на зарплату отца. Родители Никиты оказались в отчаянном положении. Они старались бороться до победного и не опускали руки, но сейчас, когда жизнь сына зависит от дорогостоящего препарата, приобрести его без помощи посторонних людей невозможно.

О том, как помочь Никите, можно узнать на его странице на сайте БФ «Здоровье и будущее детей» – http://zbdfond.ru/nikita-batraev/.