Лавров: Намерение Америки выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - вызов безопасности РФ и Белоруссии

Намерение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает вызовы безопасности Москвы и Минска и требует реакции. Об этом заявил министр Сергей Лавров, подводя итог заседанию коллегии МИД России и Белоруссии 21 ноября. Мероприятие проходило в Минске.

«Выразили озабоченность ростом напряженности на Европейском континенте во многом в силу наращивания военной активности НАТО вблизи наших границ, а также в связи с намерением Вашингтона, о чем было заявлено, выйти из ДРСМД. Безусловно, это создает вызовы нашей безопасности, которые требуют соответствующей реакции как по линии нашего Союзного государства, так и по линии ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности]», – цитирует министра иностранных дел России ТАСС.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Но Москва по своим дипломатическим каналам официальное уведомление пока не получала. Свой выход из договора Вашингтон обосновал неоднократными нарушениями со стороны России, в том числе в июле 2014 года.

Владимир Путин 19 ноября заявил, что Москва не оставит без внимания выход США из ДРСМД. Он напомнил, что выход Америки из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. Российский лидер считает, что страна не должна позволить втянуть себя в гонку вооружений.