Майнеры биткоина прекращают работу из-за падения курса криптовалюты

Мелкие майнеры биткоина стали прекращать свою работу. Они либо вовсе отказываются от самой известной цифровой монеты, либо переходят на другие криптовалюты, сообщает профильный ресурс cryptorussia.ru.

За неделю стоимость биткоина с 6,3 тысячи долларов упала на четверть, и торгуется на уровне 4,5 тысячи долларов. Рыночные аналитики приводят данные, что хешрейт (единица измерения для определения вычислительной мощности оборудования, занятого на добыче криптовалюты. – Прим. ред.) биткоина на сегодняшний момент самый низкий с августа текущего года.

Добыча одного биткоина в зависимости от цен на энергоресурсы обходится майнерам в среднем в 6-7 тысяч долларов и убыточна при нынешней цене. Однако на фоне падения биткоина за последние сутки подрос в цене Bitcoin Cash (BCH), с 214 до 233 долларов за монету.

В начале ноября сообщалось о другом антирекорде биткоина – падении доли в общей массе цифровых денег. Накануне общая капитализация криптовалют упала до уровня осени 2017 года.

В начале октября «Фонтанка» анализировала причины падения сразу на 84% долларового объема биткоин-транзакций с начала 2018.